Esperança? Só na terça-feira

O resto é o besteirol de sempre. Alguém aí ainda quer ver Eu os declaro marido e Larry? Na terça-feira, todavia, as coisas começam a melhorar. Está prometida a estreia de um pacote de dez episódios do bom Law & Order S.V.U. - às 23h no Universal Channel. O pacote avança pelo satanismo, o tráfico de jovens e a pedofilia internacional.

E é só, caros.

Depois dos repetecos dos episódios finais, as séries legais como Life e Damages, além de House e The Big Bang Theory, entram em regime de hibernação. Resta torcer para que entrem na tela alguns dos filmetes mais velhinhos e bacanas.

Vale a pena, e vale muito, a atração - isso é o que ela é - das segundas-feiras, 21h30, no HBO. Em Terapia reúne um elenco esplêndido, liderado por Gabriel Byrne, o psicoterapeuta Paul Weston. Quem não se identificar com os analisados, bem, deve ter problemas.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Sem aviso prévio, Os Sopranos sumiu. A Máfia vai pegar.