Especial de TV marca aniversário da morte de Whitney Houston

A Academia Fonográfica afirmou nesta quinta-feira que o especial de uma hora, intitulado "The Grammys Will Go On: A Death in the Family" ("Os Grammys vão Continuar: Uma Morte na Família"), irá ao ar em 9 de fevereiro, na véspera da cerimônia do Grammy 2013, em Los Angeles.

Houston, que vendeu centenas de milhões de discos e emplacou sucessos como "I Will Always Love You" e "I Wanna Dance with Somebody", morreu afogada na banheira de um quarto de hotel em Beverly Hills em 11 de fevereiro de 2012, véspera da premiação do ano passado.

A morte da artista, aos 48 anos, lançou uma sombra sobre o evento, que rapidamente alterou sua programação para incluir uma homenagem a ela. A cantora e atriz Jennifer Hudson interpretou canções de sucesso de Houston e o rapper LL Cool J., apresentador da festa, abriu a cerimônia com uma oração.

O especial a ser transmitido pela CBS mostra ensaios e entrevista com artistas, incluindo Hudson, Bruce Springsteen e Taylor Swift, e com os produtores da atração nas horas imediatamente anteriores e posteriores à morte de Houston.

(Reportagem de Eric Kelsey)