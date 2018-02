Escobar acusa Chico de matar Ana

Sem notícias de Ana (Letícia Sabatella), Escobar (Alexandre Borges) volta para Passaperto e diz que só deixará a cidade depois de solucionado o desaparecimento de sua amada. Ele pede a Trajano (Cássio Gabus Mendes) que interrogue Cândida (Eva Wilma) e Chico (José de Abreu), pois suspeita que os dois estejam envolvidos no sumiço. Cândida não esconde o nervosismo ao ser interrogada pelo delegado. Mais tarde, Laura (Fernanda Vasconcellos) confessa a Trajano que Chico maltratava Ana, e que ela pensava em fugir com Escobar para São Paulo. O delegado promete averiguar. Quando se encontra com Laura e Iraci (Thais Garayp), Escobar acusa Chico de ter matado Ana. Laura se espanta com a acusação, mas afirma: se for realmente provado que o coronel matou sua mãe, ele deverá ser punido pelo crime que cometeu.