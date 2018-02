Escassez de episódios Com a greve dos roteiristas nos Estados Unidos, o público vai ficar sem muita opção na TV. Segundo informações da Entertainment Weekly, séries como Desperate Housewives, Grey's Anatomy,The Office, Two and a Half Men, Heroes e My Name Is Earl já estão sem episódios inéditos para levar ao ar. As novatas Pushing Daisies e Private Practice também. Aliás, o spinoff de Kate Walsh estava indo bem de audiência e isso vai prejudicar a boa estréia da série. Outras atrações que estão com os dias de ineditismo contados são Brothers & Sisters, Criminal Minds, Shark, 30 Rock, 'Til Death, House, Gossip Girl, Chuck, Prison Break e Ugly Betty. Samantha Who?, que também está bem na temporada de estréia vai ficar sem inéditos, caso a greve não acabe nas próximas semanas. Somente algumas séries têm um suprimento grande de episódios para conseguir sobreviver sem reprises por um tempo mais longo. Nesse grupo estão Men in Trees e Everybody Hates Chris. Na semana de 26 de novembro a 2 de dezembro, o programa mais visto nos Estados Unidos foi o reality show Dancing with the Stars. Entre as séries, Desperate Housewives foi a que apresentou melhor audiência, seguida por NCIS, CSI: Miami, House, Criminal Minds, Two and a Half Men e CSI: NY.