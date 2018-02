Eric McCormack em nova série da TNT O ator Eric McCormack, o Will do seriado Will & Grace, entrou para o elenco de Truth in Advertising - uma série dramática do canal americano TNT que ainda está na fase de projeto piloto. A série será ambientada em uma agência de propaganda em Chicago. McCormack será um diretor de arte mais chegado ao jogo político interno do que às idéias criativas. Notícia do site Hollywood Repor.