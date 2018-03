Era uma vez Jack Bauer na África... Quem não se emocionou ao ver as criancinhas africanas atravessando os portões da embaixada americana em Sengala, escoltadas por um Jack Bauer desesperado? 24 Horas: A Redenção pode não ser cinemão, mas, para os fãs, é um belo aperitivo para o que vem por aí no 7º dia do herói. Foi sensacional ver Jack com os olhos marejados ao se despedir de Carl, seu amigo de tantos anos, que sacrifica a vida pelas criancinhas. Aliás, fiquei tão pasma com a cena que até consegui enxergar Robert Carlyle como um cara muito bacana - tinha na mente a imagem do Frank Begbie, de Trainspotting, socando pessoas em um pub...