Episódio de José de Abreu amplia repercussão de Faustão na web Embora o Masterchef Brasil, da Band, se mantenha intacto na liderança dos programas mais comentados da semana no Twitter (com 8,1 milhões de impressões), o 2.º lugar normalmente fica com outro reality/talent show – a vaga tem sido ocupada pelo SuperStar. Na semana de 18 a 24 de abril, no entanto, o posto coube ao Domingão do Faustão, referente à edição em que José de Abreu foi homenageado no Arquivo Confidencial e falou sobre o episódio em que cuspiu em um casal num restaurante japonês, em São Paulo, após ser hostilizado por sua militância pelo PT. Foram 4,1 milhões de impressões, ante 2,9 milhões do SuperStar, segundo o ranking elaborado pelo Kantar Ibope Media com o Twitter.