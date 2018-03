Entrevista de Oprah com Lance Armstrong é vista por 28 mi no mundo

O OWN disse que 12,2 milhões de norte-americanos e 15 milhões de pessoas no exterior assistiram à entrevista, editada em duas partes, nas diversas exibições no canal. Outras 800.000 pessoas assistiram pela Internet no site Oprah.com.

A entrevista exclusiva em duas partes -com 2,5 horas no total- foi vista em mais de 190 países em 30 línguas, afirmou o canal a cabo, uma joint venture com a Discovery Communications.

Nos EUA, entretanto, a audiência diminuiu dramaticamente após a primeira exibição, em que Armstrong admitiu nos primeiros cinco minutos o uso doping nas sete vezes que venceu na Volta da França.

Cerca de 3,2 milhões de norte-americanos assistiram à primeira transmissão na quinta-feira à noite, subindo para 4,3 milhões com as reprises. Na sexta-feira, apenas 1,8 milhão de telespectadores viram a segunda parte, e depois subiu para 2,4 milhões com as retransmissões.

A primeira parte da entrevista não alcançou números recordes para o OWN, apesar de dias de propaganda antecipada e do interesse do universo do ciclismo. O programa mais assistido da história do canal foi a entrevista de Oprah com a família de Whitney Houston em março de 2012, após a sua morte, que atraiu 3,5 milhões de telespectadores.

(Reportagem de Jill Serjeant)