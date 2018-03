Enquanto isso, na sala de reunião...

O público chiou, sentiu falta de Roberto Justus e provocou uma mudança em João Dória Júnior. Diante das reclamações da última temporada, o empresário e apresentador volta à cena na 8ª rodada de O Aprendiz, no dia 1.º de novembro, às 23 horas, na Record, mais rígido do que nunca e garante que esta será a melhor edição de todos os tempos do reality show.

Dória, colocando-se também na condição de "aprendiz", contou à imprensa, durante coletiva, na semana passada, que seu desempenho mudou bastante e a reação do público teve influência nisso. "Ouvi os críticos, os tuiteiros... Não sou um intérprete, sou eu mesmo. E não sei ser grosseiro, não falo palavrão nem jogando bola!", explica ele. José Amâncio, diretor do programa, vê outra justificativa para a alteração no humor do apresentador. "Agradeço ao Santos Futebol Clube, que está perdendo todo fim de semana e aí o João chega aqui puto!", brincou Amâncio.

Nesta edição, o reality deixa de lado os jovens e universitários para apostar em competidores mais experientes, com média de 35 anos. Assim, O Aprendiz - Empreendedor, além de dar R$ 1,5 milhão ao vencedor, vai prepará-lo para ser o dono da sua própria empresa. "Teremos pessoas mais experientes, mais vividas. O desejo das pessoas é ser dona do seu negócio", sustenta Dória.

Assumindo pela segunda vez o posto de conselheiro - a primeira foi na 5.ª edição, ao lado de Justus - Claudio Forner acredita que a mudança no foco do programa pode ser positiva. "Estamos no país que mais empreende no mundo", disse.

Além de Forner, João Dória Jr. terá ao seu lado Carla Pernambuco, chef de cozinha das mais badaladas e que até já tem um programa na TV fechada. "Empreendedora por natureza", ela admite que tem carregado as tintas em suas participações no programa, mas tudo por conta da orientação dos diretores da atração e para entrar na personagem. "Claro que estou exagerando um pouco a pedido dos diretores. Mas eu saio do sério quando os participantes começam a repetir os mesmos erros de outras provas", defende-se Carla, que tem no currículo cursos de Artes Cênicas e Comunicação. Do teatro, ela trouxe a "coach" Suzana Saldanha para orientá-la.

Assim como "repetir erros" desagrada aos "juízes" do programa, há outros deslizes que devem ser evitados. João Dória explica o que um bom candidato não deve fazer. "Não pode ter deslealdade, indisciplina, falta de criatividade, excesso de individualidade e mentiras". Anotou?

Demitido? Se o posicionamento mais contundente da equipe vai garantir o sucesso do programa, não sabemos. Fato é que Roberto Justus está de volta à Record e pode, quem sabe, recuperar o comando d’O Aprendiz. A respeito de uma possível renovação de contrato. Dória despista: "Meu contrato vence em dezembro. Ainda não discutimos sobre isso, cada etapa é uma etapa. Vamos cumprir esta aqui primeiro, não há ansiedade alguma".