Enforcamento de Tiradentes mobiliza 700 pessoas na Globo No ar, será só um capítulo e meio, mas o enforcamento de Tiradentes em Liberdade Liberdade, próxima novela das onze da Globo, mobilizou 700 pessoas, incluindo Thiago Lacerda (o condenado), Ricardo Pereira, Dalton Vigh e Mel Maia, comandados pelo diretor Vinicius Coimbra. A sequência foi gravada no Paço Imperial, no Centro do Rio e envolveu cerca de 2 mil peças de roupa, glicerina para reproduzir suor, 50 próteses de cicatrizes de dentes, 30 bastões de corretivo para sujar corpos e unhas, 30 perucas, 30 protetores solares e, claro, a monumental forca. Pré-produzida nos Estúdios Globo (Projac), a peça somou 6 metros de altura até o topo e foi feita de madeira de demolição. Estreia dia 11.