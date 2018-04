Enfim, o sim! Quem pensa não casa? A frase, dos tempos da avó, cai por terra com a cena do casamento de seu Cadore (Elias Gleizer) e dona Cidinha (Eva Todor), exibida na última semana em Caminho das Índias. Foram 50 anos de espera, saudade e paixão reprimida. E os olhos marejados do noivo ao vê-la no altar dão uma pista do quanto aquele momento já foi imaginado. Num vestido azul esvoaçante, dona Cidinha, enfim, esqueceu as brigas do passado, largou o recato de lado e se deixou ser reconquistada pelo antigo namorado. Casais na terceira idade não são incomuns nas novelas, mas dá gosto ver aqueles que se formam depois de anos de desencontros.