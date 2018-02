Enfermeira no PS e estudante Em E.R., a personagem de Maura Tierney, Abby Lockhart, passou anos e anos como enfermeira com seu jaleco cor-de-rosa. Recentemente, porém, a enfermeira conseguiu se tornar médica e ganhou seu jaleco branco no meio da loucura de mais um plantão no PS de Chicago. Só não dá para entender como uma enfermeira de um PS movimentado como aquele consegue arrumar tempo para se formar em medicina e, após a graduação, ganhar tão rapidamente o posto de médica residente. Será possível? Fernanda Papa de Campos Enfermeira-obstetriz, responde: "É possível porque da enfermagem para a medicina há algumas matérias semelhantes como anatomia e fisiologia. O conhecimento teórico que se adquire na faculdade de medicina vai sendo aplicado na prática quando se trabalha em um PS. E dá para conciliar os estudos porque a cada 8 ou 12 horas que se trabalha em um PS há 36 horas de descanso. Assisti a esse seriado e, a meu ver, o que deu a ela o emprego de residente logo que se formou foi o empenho que ela demonstrou como enfermeira."