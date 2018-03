Enege X autor "Geólogo não é Paleontólogo nem Espeleólogo, na verdade ambos são especializações da profissão." "Algumas cenas foram gravadas na Chapada Diamantina, onde os personagens visitam uma caverna e mergulham na mesma, fato deturpado, pois não se entra em cavernas sem guias, no Parque Nacional da Chapada Diamantina." "Fato relatado pela personagem da Patrícia Pillar é que as cavernas seriam formadas por placas tectônicas. Se a produção tivesse se empenhado em conhecer a biblioteca do Instituto de Geociências da USP, onde foram feitas cenas da novela, saberia que elas são resultado da dissolução de rochas pela ação da água." "Geólogo não luta contra o desmatamento da Amazônia, apesar de ser contra a destruição abusiva da mata." O autor João Emanuel Carneiro responde: "Pelo amor de Deus, gente, isso é uma obra de ficcão, não é um documentário. Há um limite para tanta chatice, não acha? Se a Lara quer falar contra o desmatamento da Amazônia ou contra o Bin Laden é problema dela."