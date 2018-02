Endemol estende acordo com RedeTV!

Com a final de sua primeira temporada prevista para o próximo 5 de dezembro, o reality show O Último Passageiro acaba de ter mais duas temporadas acertadas entre a RedeTV! e a Endemol Brasil, dona do formato. Entre uma safra e outra, todas com 13 episódios cada e previsão de exibição para 2011, os produtores ensaiam a criação de novos quadros, a fim de aquecer as edições a seguir. Apresentado por Mário Frias, O Último Passageiro propõe uma competição entre 60 estudantes do 3.º ano do Ensino Médio de três escolas, em busca da viagem de formatura dos sonhos. A audiência não tem se mostrado nenhuma brastemp, mas mantém a RedeTV! entre o 3.º e o 4.º lugar no Ibope.

4,6 milhões é a soma estimada de produtos licenciados da marca Cocoricó (infantil da TV Cultura) já vendidos este ano

‘O Gerald é uma pessoa emocionalmente muito infantil’ Da produtora Monique Gardenberg sobre Gerald Thomas no Provocações de Abujamra. Terça, 23h, na Cultura.

O Dossiê Universo Jovem MTV sobre consumo de mídias, estudo inédito realizado pela emissora, terá seus resultados apresentados a anunciantes e profissionais do audiovisual no dia 22, no Teatro Bradesco.

Iris Abravanel lança no dia 16 o seu livro de crônicas, Recados Disfarçados (Ed. Nacional) - sem pretensões autobiográficas, garante a primeira-dama do SBT -, na Fnac Pinheiros.

A Record News prepara reformas de cenários e da grade para lançar cara nova no dia 8. Foi para celebrar a novidade que Zezé Di Camargo e Luciano gravaram entrevista a Marco Camargo (jurado do Ídolos), com direito a pocket show, anteontem, no meio da redação da emissora.

E Zezé conta a Marco Camargo o que nem o filme 2 Filhos de Francisco mostrou: diz que Negue, na voz de Maria Bethânia, inspirou os primeiros versos da tão cantada É o Amor - pensou nos versos Negue o seu amor, o seu carinho, e tascou lá Eu não vou negar... Coincidentemente, É o Amor foi regravada por Bethânia 14 anos depois.

Wanderley Nunes, que um dia ensaiou ter programa próprio na TV, desistiu da ideia. "É muita responsabilidade", diz. Por ora, o cotado cabeleireiro participa dos episódios de 10 Anos + Jovem gravados no Brasil - no ar a partir de quarta, pelo Discovery Home&Health.

O artigo 39, incentivo para produções nacionais, de novo terá (bom) uso pelo canal VH1. Depois do excelente Arnaldo Antunes Lá em Casa, o canal anuncia para o dia 19 um show intimista de Nando Reis com Skank. Produção da Mixer.

Sob o chapéu do Halloween, o Cartoon põe no ar amanhã, às 13 horas, uma série de animação produzida pela Mattel com 15 episódios de 90 segundos cada. São seis adolescentes ao modo Poli, quase celebreties - filhos de monstros e famosos. Ui.