Encontro de Flora e Donatela bate recorde de audiência

O reencontro de Flora (Patrícia Pillar) e Donatela (Cláudia Raia) fez A Favorita bater seu recorde de audiência. Nessa segunda-feira, a novela de João Emanuel Carneiro marcou 49 pontos de média de audiência. Veja também: Na reta final, Patrícia Pillar fala sobre sua vilã Nesta terça, a novela das nove da Globo deve bombar novamente, pois vai ao ar a cena em que Dodi (Murilo Benício) morrerá. Assim como a vilã Flora, o ator conquistou o telespectador com sua interpretação do cafajeste estiloso, que usa um figurino para lá de especial, com suas camisas chamativas de golas grandes, mascando chiclete o tempo todo e fazendo tudo por dinheiro. Na sequência de A Favorita, o filme Sr.&Sra. Smith atingiu 30 pontos de média no Ibope e fez cair a audiência de A Lei e o Crime, na Record. O segundo episódio da série de Marcílio Moraes teve média de 16 pontos, ante os 18 da estreia.