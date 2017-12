Emocionada, Mônica Iozzi se despede do 'Vídeo Show'

A atriz Mônica Iozzi fez sua última aparição no Vídeo Show, nesta sexta-feira, 12, após dez meses dividindo a bancada com Otaviano Costa. A química da dupla, aliás, foi tão boa que fez o programa recuperar o ibope, chegando até a bater recordes de audiência no horário. "Era para ser 3 meses e se tornaram 10 meses", disse Mônica, emocionada, ao lado de Otaviano. A equipe do programa participou da despedida ocupando a plateia. O ator Joaquim Lopes, que já faz parte do time de apresentadores, vai substituí-la - ao menos, por ora.

No final do programa, ela e Otaviano fizeram um dueto cantando Encontros e Despedidas, de Milton Nascimento e Fernando Brant, acompanhados por piano. Ela também foi homenageada com um vídeo que a mostrou protagonizando momentos hilários durante esses dez meses. E, de brincadeira, roteiristas, maquiadoras e outros profissionais, que não tinham o rosto revelado, davam (falsos) testemunhos reclamando da convivência com ela.

Nesta sexta, 12, mais cedo, Mônica Iozzi usou as redes sociais para dar seu adeus: "Ai, ai, ai, ai... Tá chegando a hora. O dia já vem raiando, meu bem. Eu tenho que ir embora." Após deixar o Vídeo Show, a atriz vai se dedicar ao cinema e deve participar da nova série da Globo, Vade-Retro, de Fernanda Young e Alexandre Machado.