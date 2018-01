Emmy tem audiência mais alta desde 2005

O Emmy durou 3 horas e 15 minutos. Breaking Bad foi eleita a melhor série dramática e levou o título de melhor atriz coadjuvante dramática para Anna Gunn. Entre as comédias, Modern Family foi a melhor pela quarta vez seguida e também levou o prêmio de melhor direção de série cômica, para Gail Mancuso. House of Cards, que entrou para a história como a primeira série online (exibida pelo Netflix) a ser indicada, ficou com o prêmio de melhor direção para David Fincher.

Claire Danes venceu pela segunda vez seguida e levou o Emmy de melhor atriz em série dramática, por Homeland. Julia Louis-Dreyfus ficou com o prêmio de atriz em comédia, por Veep. A série também rendeu o troféu de melhor ator coadjuvante para Tony Hale. Para melhor ator em série dramática, Jeff Daniels venceu por The Newsroom. (Julia Affonso com Agências)