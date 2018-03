Emmy premia 'Caminho das Índias', da Globo

Ambientada em parte na Índia e em parte no Brasil, a novela tinha como protagonista uma indiana que vivia um amor impossível com um homem de uma casta inferior.

O jornalista britânico David Frost, que já entrevistou muitas das grandes personalidades mundiais, recebeu um prêmio honorário, o Founders Award. Ao apresentá-lo, a jornalista Barbara Walters disse que se trata "do melhor entrevistador que há - e ele faz isso parecer tão fácil".

Como nos últimos anos, a TV britânica dominou a 37a edição do prêmio anual, voltado apenas para a programação produzida fora dos Estados Unidos.

Julie Walters, pelo papel de uma médica em "A Short Stay in Switzerland," e Ben Whishaw, pela série policial "Criminal Justice", da BBC, foram escolhidos como os melhores atores. Ambos tinham compromissos profissionais que os impediram de receber o prêmio pessoalmente.

Os britânicos venceram também na categoria melhor programa de arte ("The Mona Lisa Curse", sobre o mundo da arte contemporânea), melhor programa infanto-juvenil ("The Dustbin Baby") e melhor documentário ("The Ascent of Mooney", sobre a relação entre fatos históricos e as finanças mundiais).

Mas, apesar da festa britânica, houve neste ano uma distribuição mais equilibrada de prêmios, que foram concedidos também a Dinamarca, Japão, Alemanha, Holanda e Brasil.

A melhor comédia foi a japonesa "Contos de Hoshi Shinchi", baseada em histórias desse escritor; o melhor drama, a série dinamarquesa "Os Protetores", sobre o serviço de inteligência do país.

A alemã "Os Lobos de Berlim", sobre gangues juvenis do pós-guerra, ganhou na categoria minissérie ou telefilme. A holandesa "O Telefone", que leva a uma aventura com prêmios participantes que atendem ao toque de um telefone público, foi o melhor programa não-roteirizado (o que inclui reality shows).

O Directorate Award, prêmio especial para executivos da TV, foi concedido a Markus Schaechter, da alemã ZDF, e ao ex-secretário de Estado dos EUA Henry Kissinger, por sua liderança no canal alemão.

O mestre de cerimônias foi o comediante britânico Graham Norton, que teve como apresentadores convidados a atriz Edie Falco, o músico Moby e a jornalista Paula Zahn, entre outros.