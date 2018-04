Emmy Awards vive dilema: o melhor da TV é visto por menos gente

Como conseguir que milhões de telespectadores assistam à festa em homenagem ao que a TV tem de melhor, quando esse melhor é visto apenas por uma minoria do público?

O drama satírico "30 Rock", estrelado por Tina Fey, e o drama de época "Mad Men", da TV a cabo, lideram as indicações ao Emmy. A cerimônia de entrega terá lugar em Los Angeles e será transmitida ao vivo pela CBS.

Apesar de a lista de indicados nas categorias mais importantes ter sido ampliada este ano para incluir rostos novos como o seriado de animação irreverente "Family Guy", da Fox, poucos dos vencedores prováveis no domingo agradam ao público de massas.

"Mad Men", que ganhou o Emmy de melhor drama no ano passado e é o mais cotado este ano, tem audiência de 2 milhões de telespectadores no canal a cabo AMC, enquanto "30 Rock" atrai 6 milhões na NBC. Já "American Idol", indicado na categoria dos reality shows, teve a média de 26 milhões de espectadores na temporada passada.

Os vencedores são escolhidos pelo voto de cerca de 10 mil membros da Academia de Artes e Ciências da Televisão.

Scott Robson, editor-chefe da AOL Television, disse que "os Emmy estão tentando servir a dois senhores no momento. Não é fácil."

A cerimônia do Emmy do ano passado teve a menor audiência dos 60 anos de história do evento, atraindo apenas 12,2 milhões de telespectadores.

"Se você é um telespectador médio e se interessa mais por 'American Idol' ou uma comédia como 'Two and a Half Men', terá a impressão de que a cerimônia do Emmy é algo que interessa cada vez menos a você", disse Robson.

Em um de várias pesquisas online perguntando quem "deveria" ganhar, em lugar de quem provavelmente vai ganhar no domingo, usuários do AOL escolheram o seriado médico "House", da Fox, como melhor drama e seu astro, Hugh Laurie, como melhor ator dramático.

Bryan Cranston, astro do pouco visto "Breaking Bad", é visto como provável vencedor nessa categoria pelo segundo ano.

Os produtores da cerimônia do domingo pretendem homenagear os seriados de maior audiência, apresentando uma seção com seus melhores momentos. E a cerimônia vai destacar a atração da dança para as massas com um segmento com os profissionais de "Dancing With The Stars" Maksim Chmerkovskiy and Karina Smirnoff.