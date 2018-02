Emily VanCamp em Brothers & Sisters A atriz Emily VanCamp (ex-Everwood) passa a integrar o elenco de Brothers & Sisters a partir do episódio O Amor é Difícil, que o Universal apresentará no dia 9 de janeiro, às 23 horas. Ela é Rebecca, filha ilegítima de Holly com William. Quando descobre a identidade de seu pai, Rebecca rompe com a mãe, mas um problema junta as duas. No episódio seguinte, a família Walker ficará abalada com a chegada da moça.