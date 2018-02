Em SP Anthony Bourdain tira a má impressão que teve de São Paulo no episódio Como ser paulista, da série Sem Reservas. A abertura faz qualquer paulistano rir. "São Paulo não é uma cidade bonita; aliás, é feia à beça", diz. Mas o viajante fez amigos, comeu seu amado sanduíche de mortadela, tomou porre de caipirinha, almoçou feijoada, bebeu mais cachaça e virou Toninho. Criou intimidade com as pessoas e até fez piada com maître de restaurante fino após um futebol + churrasco. Sexta, às 22 h, no Discovery Travel & Living