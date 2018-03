Em que ano estamos?

Nos anos 70, o dr. Candle, cientista que protagoniza - sempre com um pseudônimo diferente - os filmes de orientação da Dharma, recebe a informação de que há um problema na construção da estação Orquídea: um raio-X detectou que há uma roda por trás da parede. Sim, aquela mesmo que, no incrível final da 4.ª temporada, moveu a ilha. Literalmente! O chefe da obra quer explodir a parede, mas Candle o proíbe. Explica que, por trás dela, há energia que a Dharma quer usar para manipular o tempo. Dentre os funcionários da obra, um ali não é figurante. É o físico Daniel Faraday. Veja também: A volta dos que não foram Nesse clima começa a nova temporada de Lost e o episódio já traz resposta a uma das questões que ficaram no ar: como a ilha mudou de lugar? A resposta vem com os personagens que ficaram na ilha. Lá, eles sofrem as consequências do ato de Ben Linus, que girou a tal roda no fim da 4ª temporada. O Estado convidou os donos de três blogs especializados em Lost para saber qual é a teoria deles em relação à série. "Essa é a pergunta mais difícil. A cada episódio, nossas teorias costumam ir por água abaixo", dizem Davi Garcia e Juliana Ramanzini, do Dude, We Are Lost! "Arriscamos dizer que todos devem terminar na ilha, descobrindo que estão ligados àquele lugar. Importante é descobrirmos não só a importância da ilha, mas os motivos que criaram a guerra em torno dela e o papel dos losties nesse contexto." Carlos Alexandre Monteiro, do blog Lost in Lost, não sabe se terá todas as respostas. "Creio que teremos uma resposta definitiva para boa parte dos mistérios, mas não descarto a possibilidade de os produtores deixarem algum mistério no ar." Leco Leite, do Teorias Lost, concorda. "Acho que deveria ter um final que deixasse algo no ar. Sei que me acham louco por isso, mas Lost tem de sobreviver mesmo depois do fim."