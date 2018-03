Em ‘O Outro Lado do Paraíso’, Clara confronta Renato: ‘A máscara caiu’ 

O personagem Renato (Rafael Cardoso), que, nas últimas semanas, já dava indícios que não é um rapaz tão desapegado de bens materiais assim, está prestes a ser revelado, de fato, um dos vilões da trama. No capítulo de O Outro Lado do Paraíso que vai ao ar nesta quinta-feira, 15, ele será desmascarado por Clara (Bianca Bin), que vai contar com a ajuda de seu advogado, Patrick (Thiago Fragoso).

No capítulo de quarta, 14, enquanto procurava seu rosário antes da cerimônia de casamento com Renato, Clara descobriu uma pasta que nunca tinha aberto e, depois de abri-la, decidiu não se casar mais. No altar, ela soltou um sonoro ‘não’, e a cena terminou com um close no rosto de Renato já transtornado.

Nesta quinta, Renato, Clara, Patrick e Josafá (Lima Duarte) entram numa sala, e Clara revela para Renato que descobriu fotos que mostram que ele mentiu desde o início que não estava interessado em suas esmeraldas. Renato pergunta, furioso: “Eu quero saber os motivos. Fui humilhado, em frente a toda cidade. Por que fez isso, Clara, se eu sempre te dei todo meu amor? Por quê?”. E Clara dispara: “Tira a máscara, Renato”.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A mocinha vingadora mostra fotos dele com seu pai – Renato nunca contou para ela que ele e o pai dela já se conheciam. Ela revela também notas fiscais de compra de dinamite em nome de Renato Sampaio. “Era você quem comprava os explosivos que mataram meu pai. Meu pai estava certo que no terreno tinha uma mina de esmeraldas”, diz Clara.

E Patrick emenda: “Provavelmente o pai da Clara guardava essas notas, recibos, para acertar as contas com você, Renato”. Renato vai se transformando, e tenta contornar a situação. “ A máscara caiu, Renato”, afirma Clara.