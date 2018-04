'Em NY, já limpei vaso sanitário e entreguei pizza'

Adam Rodriguez chegou ao set de CSI: Miami, em Los Angeles, com um sorriso no rosto, nem sempre visto em seu personagem, Eric Delko, detetive da equipe de Horatio Caine (David Caruso). Nesta 7ª temporada, que acabou na semana passada, no AXN, o público pode acompanhar o drama de Delko, que foi o foco dos últimos episódios. Delko ajuda o pai a não se meter em encrenca, mas acaba perseguido pela colega Calleigh (Emily Procter) que, sem querer, atira contra ele. Na cena final, o público vê o pai de Delko, ensanguentado. O sangue não é dele e, sim, do filho, desaparecido.

Depois de deixar os cães de sua namorada no trailer fora do estúdio, Rodriguez conversou com a imprensa. "Minha namorada está fora, então sou pai solteiro", brincou o ator. "Mas eles são ótimos e, agora, começo a entender a alegria de ser dono de bichos."

O ator está em CSI: Miami desde o primeiro episódio, há sete anos, mas se diz animado com Delko. "Ainda adoro meu personagem e acredito que ele está sempre evoluindo", fala. "Adoro as pessoas da equipe e venho trabalhar feliz todos os dias."

Para Rodriguez, a maior parte da evolução da série foi o aprofundamento na vida pessoal dos personagens. "O público conhecia os personagens como CSIs, mas está, nos últimos anos, descobrindo a vida deles e, para nós, atores, isso é muito interessante. O trabalho de investigação é divertido e é o mote da série, mas a vida pessoal é um desafio novo."

O ator tem até uma trama favorita e adivinha? São as aventuras no Brasil, claro! "Todo o enredo do Brasil para caçar os bandidos foi importante para a vida de Horatio e Delko."

Apesar dos anos de CSI: Miami, Rodriguez diz que fica ansioso para receber os roteiros. "Sempre me surpreendo, pois eu teria esgotado minhas ideias há muito tempo (risos). Espero para saber quem foi morto e como, além das histórias da família de Delko."

Até emplacar em Hollywood, Rodriguez deu duro, como qualquer outro latino na terra do Tio Sam. "Trabalhei em construção e fazia demolições; limpei vasos sanitários em Nova York - era nojento e fiquei só um dia porque a grana era boa -; fui carregador de malas em hotel, entreguei pizza... Mas dei sorte, porque faz 10 anos que trabalho sem parar como ator."