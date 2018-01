Em 'Império', Maria Clara e Cristina saem no braço por Vicente; veja outras brigas clássicas

Brigas entre mulheres são um clássico na história do folhetim brasileiro e sempre rendem picos de audiência.

Para o capítulo de Império desta segunda-feira, 9, está prevista mais um exemplar para essa vasta galeria, agora entre Maria Clara (Andréa Horta) e Cristina (Leandra Leal). Nas palavras do autor, Aguinaldo Silva, "o dia do casamento com Vicente era pra ser o mais feliz da vida de Maria Clara. Mas ela esticou tanto a corda com Cristina, que esta não aguentou, partiu pra cima e a cobriu de porrada".

Aguinaldo, um expert em arranca-rabos entre mulheres em seus folhetins, conta mais sobre o embate em seu site:

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

"A sala da família imperial se transformou num ringue de luta livre minutos antes do casamento de Maria Clara e Vicente. Casamento? De Maria Clara?" - A sequência precisa ser meticulosamente ensaiada para que as atrizes Andréia Horta e Leandra Leal não se machuquem.

"As duas se atracam. O diretor Rogério Gomes pede que as atrizes tenham cuidado, mas que passem a maior veracidade possível. Leandra Leal interrompe. “Eu não sei fazer isso, Papinha!”, diz, ofegante. Pausa breve e a cena é retomada."

A seguir, algumas cenas de outras novelas, com brigas entre mulheres, com muita torcida do público, confira:

Julia Matos (Sonia Braga) E Iolanda Pratini (Joana Fomm) em 'Dancin'Days' (Gilberto Braga)

Raquel Acioli (Regina Duarte) e Fátima Acioli (Glória Pires) em 'Vale Tudo' (Gilberto Braga)

Maria Clara Diniz (Malu Mader) e Laura Prudente da Costa, a Cachorra, em 'Celebridade' (Gilberto Braga)

Nazaré (Renata Sorrah) e Maria do Carmo (Suzana Vieira) em 'Senhora do Destino' (Aguinaldo Silva)

Helena (Vera Fischer) e Íris (Déborah Secco) em 'Laços de Família' (Manoel Carlos)

Maria Silvia (Alinne Moraes) e Maria Paula (Marjorie Estiano) em 'Duas Caras' (Aguinaldo Silva)

Melissa (Christiane Torloni) e Yvonne (Letícia Sabatella) em 'Caminho das Índias' (Glória Perez)