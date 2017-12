Em formato mais comportado, RedeTV! lança 'Encrenca'

O cenário colorido com plateia tem a mesma disposição, o programa também é de humor e os apresentadores do Encrenca, que estreia hoje, às 19 horas, na RedeTV! são egressos de uma atração de rádio que tira sarro de famosos e anônimos. Eles, porém, juram que não são a tentativa da emissora de reviver o Pânico nas noites de domingo, única atração do canal que chegou a abalar o ibope da Globo.

"Eu não imito ninguém. Ninguém vai se vestir de Silvio Santos e sair por aí. Seria uma idiotice querer fazer o que eles fazem bem feito. Até teremos mulheres, mas nenhuma delas estará sem roupa", avisa Tatola Godas, líder do grupo que entrará na briga pela audiência da noite mais concorrida da televisão com reportagens e quadros cômicos. "A comparação é inevitável. Eles são bem sucedidos e estamos na mesma emissora que eles começaram. Mas aqui não vai haver esquete nem stand up comedy. Não somos humoristas, somos bem-humorados", reforça Dennys Motta, que ao lado de Angelo Campos e Ricardinho Mendonça comanda o Quem Não Faz Toma, humorístico da 89FM.

O quarteto de radialistas foi chamado pela direção da RedeTV! para trazer o humor de voltar à grade de programação. Na estreia, vão percorrer os arredores das partidas da Copa para mostrar figuras excêntricas no caminho dos estádios. Entre os quadros gravados está o RH. "É para as pessoas que querem uma oportunidade na TV. Elas se inscrevem e perguntamos o que sabem fazer. A cada semana, teremos um convidado que se passa por especialista de recursos humanos para avalia-los. O primeiro será o (ex-jogador) Biro Biro", adianta Dennys.

No estúdio, os quatro vão interagir com a plateia real e virtual no Fuçadas na Rede, em que faze, graça em cima de fotos e perfis de celebridades na internet. "Comentamos a notícia publicada pelo próprio noticiado. Então, não é fofoca", alega Tatola. Segundo os apresentadores, eles não irão a portas de festas para tirar sarro de celebridades, como faz o Pânico. "Já tem muita gente fazendo", diz Dennys.

O problema de atraso no pagamento de funcionários, que a RedeTV! teve há dois anos, foi uma preocupação dos radialistas na hora de assinar o contrato. "A gente chamou o Marcelo Gimenez (Marcelo de Carvalho, sócio da emissora, chamado assim por eles por ser marido de Luciana Gimenez) e perguntou se ele ia pagar. Ele explicou que a TV teve problemas de grana, mas já resolveu. Até agora, recebemos. Se der errado, a gente vai embora", conta Dennys.

O Pânico, que desde 2012 é exibido pela Band, tem visto a audiência cair. Com quadros em que mostram escatologias, paródias de figuras conhecidas da TV e outros em que dão destaque às assistentes de palco de biquíni, o humorístico alcançou nos últimos três domingos metade dos 11 pontos (cada ponto equivale a 65 mil lares) que Silvio Santos marca no Ibope.