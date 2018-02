‘Em Família’ tem estreia morna

Momentos de fé católica e nudez despudorada marcaram a estreia de Em Família, nova novela das 9 da Globo, que começou na segunda. Em ordem cronológica, a trama de Manoel Carlos contou a história de sua última Helena, que nas duas primeiras fases do capítulo, ambientado no começo e no final dos anos 1980, foram interpretadas por Julia Dalavia e Bruna Marquezine, respectivamente.

Com rápidas imagens do Rio, a novela teve início no batizado da protagonista, em que após um longo sermão do padre, foi introduzida ao telespectador a família de Helena, que ainda bebê, passa por especulações sobre a proximidade com o primo Laerte (Eike Duarte/Guilherme Leicam), com que engata um romance na adolescência.

Na sequência, todos surgem no interior de Goiás, onde as cenas da primeira semana ficarão concentradas. Lá, o núcleo familiar de Helena mostra seu lado descontraído. Enquanto os pais dela conversam no quarto, sua tia Selma (Camila Raffanti) entra e os interrompe. Sem cerimônia, o pai da jovem, vivido por Oscar Magrini, caminha nu na frente da cunhada, o que causou rebuliço nas redes sociais. Nos primeiros minutos no ar, o nome do autor apareceu na lista dos assuntos mais comentados no Twitter no mundo. Aos poucos, outros personagens e atores também foram citados pelos internautas.

O triângulo amoroso que permeará a novela também foi apresentado de cara. Enquanto o casal de primos ensaia um namoro, o filho de empregados da família, Virgílio, encarnado por Arthur Aguiar e Fernando Rodrigues, descobre ter uma paixão por Helena, o que incomoda Laerte. Dominador e com ciúme doentio, o playboy passa as duas fases da trama brigando até com quem olha para a amada. Outro personagem de caráter duvidoso que se destacou foi Shirley, interpretada por Giovanna Rispoli na etapa inicial. Ao ver Helena se afogar, vilã mirim sente prazer em ver a amiga se dar mal e faz corpo mole para chamar socorro.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Um dos momentos de exagero do capítulo aconteceu em um sonho de Laerte. Ao querer presentear a namorada com um colar com pingente com símbolo da fênix, o personagem tem um devaneio feito em computação gráfica, que lembrou o fantasioso voo em um cavalo alado de Nazira (Eliane Giardini) no final de O Clone, em 2002.

Assim que a trama salta para o final dos anos 1980, há ênfase no comportamento explosivo de Laerte. Apesar de o possível casamento com Helena estar próximo, o jovem continua suas crises de ciúme, sempre rebatidas com provocações da protagonista, que de maneira didática para o telespectador, mostra seu jeito de mulher descolada e insiste em incluir Virgílio em sua vida.

No dia de uma reunião de família, Helena esbarra com Fernando (Antônio Saboia), o marido de sua outra tia, no corredor, ao sair do banho, deixando a toalha cair. A adolescente parece se divertir com o constrangimento do parente da nudez dela e, em seguida, anuncia o ocorrido para o restante da família para reforçar sua imagem de jovem e moderna.

Com a estreia morna, Em Família marcou 33 pontos no ibope (cada ponto equivale a 65 mil domicílios) na estreia. Sua antecessora, Amor à Vida, que na sexta-feira entregou audiência com o índice de 48 pontos, havia alcançado 35 pontos em seu primeiro capítulo, em maio de 2013.