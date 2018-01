Em entrevista a Jimmy Fallon, Wagner Moura brinca por ter sido escolhido para viver Pablo Escobar

LOS ANGELES - Dois dias antes da cerimônia do Globo de Ouro, pelo qual está indicado na categoria melhor ator de série dramática pela série Narcos, Wagner Moura fez o que grande parte das pessoas nas mesmas condições fazem: participou de um talk show noturno. No caso, o mais popular, The Tonight Show with Jimmy Fallon. O sempre entusiasmado apresentador tinha anunciado o ator brasileiro como sendo "tão bom!" e o recebeu no quarto bloco dizendo: "Obrigado por estar no programa". Moura foi mais entusiasmado ainda: "Cara, está brincando comigo?", causando um momento de hesitação em Fallon. Moura completou: "É muito bom estar aqui!". O apresentador emendou uma brincadeira: "Foi atuação? Porque num momento você ficou muito sério!". O ator disse enfaticamente que não.

Jimmy Fallon perguntou se o ator morava ainda no Brasil, e Moura disse que sim, no Rio. Houve aplausos tímidos. "Ah, é porque só permitimos dois brasileiros por programa. São regras do canal. Estamos nos preparando para a Olimpíada", brincou Fallon, provocando risos de Moura. O entrevistador também contou que o brasileiro tinha ido a Las Vegas pela primeira vez. "Sim. Não entendi ainda, estou tentando entender. É bem... diferente", afirmou, provocando risos. "Pensei: vou jogar um pouco. Mas não entendi as regras". Fallon mostrou-se surpreso por ele não conhecê-las e indagou se ele nunca tinha jogado no Brasil. "É proibido!", explicou Moura. Fallon emendou: "Então você fez a Macarena, a dança proibida!". Na volta para o último bloco, o apresentador se corrigiu: "A dança proibida não é a Macarena, é a lambada. Mas a Macarena é proibida... na minha casa!". Wagner Moura continuou explicando que tentou jogar 21, mas não deu certo. Que tinha de fazer sinais, que demonstrou, provocando gargalhadas de Fallon. "Você não dá tchauzinho!", disse o apresentador sobre a falta de conhecimento de Moura. O ator contou que perdeu 60 dólares, e Fallon caiu no riso novamente. "Mas isso é uma entradinha nos Estados Unidos. Não é dinheiro. É um amuse-bouche!"

Sempre discreto em relação à vida pessoal, Wagner Moura contou que é casado há 15 anos, mas não no papel, com sua mulher Sandra Delgado, com quem tem três filhos. "Em Las Vegas, pensei: talvez seja o momento! Sei que eles têm casamentos feitos por imitadores do Elvis Presley". E que resolveu propor casamento formalmente. Fallon disse que era uma má ideia. "Ela disse não. Que era ridículo", respondeu o brasileiro, fazendo o apresentador rir de novo.

Em seguida, começaram a falar de Narcos. Fallon derramou-se em elogios: "Claro que você ia ser indicado ao Globo de Ouro, você é fantástico. Eu deveria conhecer seu trabalho, mas não conhecia - não temos canais brasileiros aqui. Mas vi e pensei: quem é esse cara?". Em seguida, emendou um comentário: "Você deve falar espanhol". Wagner Moura riu e contou que, em princípio, a ideia era gravar em inglês, então ele pensou que poderia falar inglês com sotaque espanhol. "Foi o maior erro de escalação de elenco da história!", disse. "Eu estava super magro, 18 quilos a menos, não falava uma palavra de espanhol. Quando decidiram falar inglês, pensei: 'Os caras são loucos!'". Fallon brincou que se trata de uma pessoa real e que não dava para chegar dizendo: "Oi, sou Pablo Escobar? Tem cocaína aí? Que que tá rolando?". O brasileiro disse que voou para Medellín, sem conhecimento de ninguém, e ficou lá 40 horas estudando espanhol com adolescentes japoneses. E ganhou peso. "Foi como estar na escola novamente: aprendendo e comendo besteira!".