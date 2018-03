Em disputa do paredão no BBB 11, Diana vence Igor

A carioca, produtora executiva e modelo, Diana, demonstrou segurança pouco antes do anúncio de que ficaria na casa, no paredão desta terça-feira, 1º de fevereiro no Big Brother Brasil 11, reality show da Rede Globo.

O paulista barman Igor foi eliminado com 55% dos votos. "Entrei realmente para brigar pelo prêmio, fui verdadeiro com todos aqui dentro. Se tiver que sair, vou de cabeça erguida", disse pouco antes do resultado.

O apresentador Pedro Bial segurou o anúncio da eliminação com doses de filosofia e autoajuda. "Quem trata amigo como inimigo já está se sabotando", indicou o apresentador Pedro Bial, um bloco antes da eliminação.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A câmera fechou no rosto de Diana, pouco antes do resultado. Bial falava no momento do significado da música I Can´t Get No Satisfation, dos Rolling Stones - Nunca é o bastante para mim.