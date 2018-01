Em dez anos, Record e SBT trocam de posições

João Vicente troca o figurino do Papo de Segunda, do GNT, por trajes e make up de mendigo. A transformação é obra de Contrato Vitalício, 1º longa-metragem do Porta dos Fundos, onde ele é Luciano, que começa a trabalhar com o cineasta Miguel (Gregório Duvivier).

Escrita por Carlos Lombardi, a série sobre a trajetória dos Mamonas Assassinas para a Record tem grandes chances de ganhar uma edição em formato de longa-metragem para os cinemas. O acidente que dizimou a banda completa dez anos no próximo dia 2 de março.

A Kantar Ibope sofreu seu golpe mais duro desde a chegada da Gfk, instituto alemão que aqui desembarcou para lhe fazer concorrência. Profissional que durante anos foi CEO do instituto brasileiro e esteve à frente de importantes evoluções no Ibope, Flávio Ferrari acaba de assumir o comando da nova empresa.

A Gfk está acéfala no Brasil desde o afastamento de Ricardo Monteiro do posto, há dois meses.

O Aedes Aegypti ocupará o centro do Roda Viva nesta segunda, dia 1.º. Quer dizer, o mosquito só estará presente nas ilustrações de Paulo Caruso, mas é o assunto da vez, quando os holofotes estarão sobre uma bancada suprapartidária.

O time de entrevistados reunirá o ministro da Saúde, Marcelo Castro, o secretário estadual da Saúde de São Paulo, David Uip, o secretário municipal de São Paulo, Alexandre Padilha, e o diretor do Instituto Butantan, Jorge Kalil. Ao vivo, às 22h, na TV Cultura.

Enquanto isso, a Playboy do Brasil lança em fevereiro, no embalo do carnaval, a sessão Em 5 Minutos, no NET NOW. São vídeos curtos disponíveis na plataforma e na marca Sexy Hot Rapidinhas, a R$ 2,90 cada um.

Animado com a boa audiência de MMA, o BandSports adquiriu mais um evento do gênero e começa a exibir nesta sexta, 29, o Hard Knocks Fighting Championship, diretamente do Canadá.

Lenine é o convidado do Canal Livre que a Band exibe neste domingo, 31, com Fernando Mitre, Luiz Megale e Jotabê Medeiros. O comando é de Ricardo Boechat.

+ de 630 mil pessoas foram alcançadas pela entrevista de Harumi, 1ª eliminada do BBB 16, feita via Facebook Mentions, novidade desta edição. O vídeo soma 177 mil visualizações

“Na Globo, tem mulata nua pintada / Tem bicha sarada de sunga na RedeTV!, TV, Na Band, qualquer m... em Salvador, tem a pipa do vovô, e a Record que ninguém vê. É carnaval, vamo pra rua, porque a FOX não bolou p... nenhuma” Fábio Porchat, ‘VESTIDO’ COMO GLOBELEZA, AO LADO DO ‘GARI’ GREGÓRIO DUVIVIER, EM VINHETA DA FOX, SÁTIRA AO CARNAVAL NA TV