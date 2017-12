Em busca de público jovem, 'Fantástico' lança série com Youtuber O que a TV pode fazer para atrair plateias mais jovens, hoje tão interessadas em outras telas? Hits no YouTube são cada vez mais assediados pela TV linear, como é o caso de Christian Figueiredo. Com mais de 5 milhões de seguidores no canal Eu Fico Loko, no portal de vídeos, ele comandará a série Me Conta Lá no Quarto, em 8 episódios para o Fantástico. Em cena, jovens de 13 a 18 anos do Rio e São Paulo narram situações de vida, dilemas pessoais e conflitos familiares. Juntos, trocam experiências e impressões sobre bullying, primeira transa, dúvida na escolha da profissão, homossexualidade, ausência dos pais e situação escolar. Assim como faz nas redes sociais, Christian se filmará com microcâmera.