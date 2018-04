Em busca de apoio, TV Cultura apresenta 12 pilotos a anunciantes

Cuecão de couro. Danilo Gentili é recebido por Pit Bicha, um dos personagens que Tom Cavalcante resgata em seu late show para o Multishow. Com produção da Formata, em 20 episódios, a série tem direção de Caetano Caruso. Ainda sem nome e data certa, estreia em 2016.

Está prevista para março, pelo YouTube e Multishow, a 2ª temporada do Porta Afora, programa sobre viagens pilotado por Fábio Porchat e Rosana Hermann, com selo do Porta dos Fundos.

Em 10 episódios, a nova safra do Porta Afora será dividida por temas, contemplando histórias de viagens de anônimos e famosos sobre esporte, trabalho, ecologia, espiritualidade, terceira idade, criança, roubada, compras, comida e intercâmbio.

‘Legends of Tomorrow’, fruto do cruzamento entre as série Flash e Arrow, será alvo de apresentações especiais do novo trailer estendido do seriado, no estande da Warner, durante a ComicCon Experience, que começa amanhã, em São Paulo.

Aliás, a Comic Con antecipa também a exibição do 1º episódio de Arrow que só chega à TV em 2016. De quebra, haverá maquiadores profissionais transformando fãs do seriado em seus heróis, Arqueiro Verde e Canário Negro.

Já o Cartoon leva à Comic Con o casal uruguaio Agustín Ferrando e Fernanda Montoro, idealizadores do Outra Semana, hit da programação e do canal no YouTube.

‘Outra Semana’ soma mais de 5 milhões de visualizações online e ficou entre os 5 programas mais vistos desde sua estreia, em maio. Agustín e Fernanda vão participar de um painel no sábado, no auditório Ultra do SP expo, às 15h.

E a SKY promete aos seus assinantes um guia de programação especial da Comic Com Experience. A operadora vai recomendar o melhor da programação do evento.

Canal infantil brasileiro multiplataforma, o ZooMoo lança a campanha “Seja especial: neste Natal adote um animal!”, com a hashtag #naocompreadote. É que o número de animais abandonados cresce no fim do ano. A causa conta com apoio das Ongs Clube dos Vira-latas e AMPARA Animal.