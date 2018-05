Em baixa na TV aberta, infantis lideram na paga

Dos 6 canais pagos mais vistos de fevereiro a abril deste ano, 4 são infantis/juvenis, a saber: Discovery Kids, Cartoon, Disney e Nickelodeon. Desses, três abraçam, ainda que timidamente, conteúdo nacional. É um paradoxo com a TV aberta, que nunca dedicou tão mísera verba a produções do gênero. Entre um Cocoricó na Cultura e um especial de fim de ano na Globo, sobram animações dos grandes estúdios internacionais - as nacionais, como Peixonauta (SBT), Princesas do Mar (Cultura) ou Turma da Mônica (Globo) são justamente herança da iniciativa da TV paga. Em tempo: no topo desse ranking de audiência domiciliar do Ibope, só SporTV e TNT furam o bloco infantil.

Não vá chamar o Datena

Piloto que ganhou status de celebridade ao se aprimorar como correspondente aéreo de José Luiz Datena, o comandante Hamilton estreia hoje na Record, com frota e equipe própria de aeronaves, e a missão de participar de todos os noticiários da emissora.

64%

dos pais entrevistados em pesquisa do Discovery Kids afirmam que quando assistem à TV com os filhos, são as crianças que mandam no controle remoto

"Eu sou um comediógrafo, e a plateia é o meu termômetro." Miguel Falabella a José Wilker no Palco e Plateia: no ar hoje, pelo Canal Brasil, às 21 horas .

Novo responsável pela supervisão da área artística do Fantástico, o casseta Cláudio Manoel convocou, para a missão de criar novos quadros de entretenimento no programa, Calvito Leal e Micael Langer, parceiros seus no documentário Ninguém Sabe o Duro que Dei, sobre Wilson Simonal.

Aliás, formatos terceirizados e sugestões de coproduções com a Globo são condições bem-vindas para ideias destinadas ao Fantástico.

Regina Casé grava amanhã uma edição junina para o seu Esquenta, que vai ao ar no dia 26, pela Globo.

Sucesso no RJTV, o ex-capitão do Bope Rodrigo Pimentel ganha espaço nacional pelo Bom Dia Brasil, a partir de hoje. Começa acompanhando José Roberto Burnier em reportagem na Cracolândia, em São Paulo.

Rodrigo Pimental entrará no Bom Dia Brasil três vezes por semana disposto a analisar questões de segurança pública e, promessa de apelo para a audiência, dará dicas ao público para situações de risco.

Olhe para o céu - e não vem ao caso se vai chover ou não. Esse é o mote da campanha que o Telecine lança hoje, de olho no eclipse lunar anunciado para quarta-feira e na conveniência do acontecimento para a estreia de Eclipse, filme da saga Crepúsculo, que estreia na TV dia 30, via Telecine Premium.

Aguinaldo Silva descarta, por meio de seu site, a simples hipótese de ter sido preterido por Fiuki, que meses atrás recusou papel em sua novela, mas agora disse sim ao próximo folhetim das 6.

"O que aconteceu é que Fiuk, quando recebeu o convite pra fazer Fina Estampa, estava apostando tudo numa carreira de cantor que, afinal, não aconteceu como ele previa", publicou Aguinaldo. O papel ficou com Caio Castro. "Sorry, a fila anda", emendou o autor.