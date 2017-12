Em 1998, 'Simpsons' previram compra da Fox pela Disney

Em um episódio exibido em 8 de novembro de 1998, a série animada Os Simpsons já havia previsto a possibilidade da compra da companhia Fox pela Disney. O acordo real entre as companhias foi oficializado nesta quinta-feira, 14, num negócio de mais de 50 bilhões de dólares.

Numa cena do tal episódio de Os Simpsons, um cartaz na entrada do estúdio 20th Century Fox anuncia: "uma divisão da Walt Disney Co.". Por ser produzida pela Fox, a animação está incluída no acordo e agora passa a ser da Disney, assim como títulos da TV e do cinema como X-Men, Avatar, Arquivo X e Planeta dos Macacos.

Nos últimos anos, a série Os Simpsons ficou conhecida por prever grandes acontecimentos mundiais, como a eleição de Donald Trump ou o show de intervalo do Super Bowl protagonizado por Lady Gaga.