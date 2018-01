Ellen Pompeo assina mais duas temporadas de 'Grey's Anatomy' por US$ 20 mi ao ano

A estrela de Grey's Anatomy Ellen Pompeo assinou por mais duas temporadas da série que irá lhe render em média US$ 20 milhões por ano, anunciou a atriz, que considera que a igualdade de tratamento com os homens é um dos grandes problemas a serem resolvidos em Hollywood.

Lançada em 2005, a série médica que se desenvolve em um hospital fictício na cidade americana de Seattle recentemente ultrapassou os 300 episódios e ainda mantém bons números de audiência.

Ellen Pompeo explicou à revista The Hollywood Reporter que seu novo contrato prevê um salário de US$ 575 mil por episódio para as temporadas 15 e 16, assim como uma bonificação pela assinatura e incentivos, chegando a um total de mais de US$ 20 milhões por temporada.

Consultada pela AFP, a ABC confirmou o acordo por mais duas temporadas, mas não fez nenhum comentário sobre esta cifra, que converteria a intérprete de Meredith Gray na atriz de televisão mais bem paga de série dramática.

Segundo a revista Forbes, quem atualmente ocupa o posto é Sofia Vergara, em Modern Family, também da ABC, e recebe US$ 41,5 milhões por temporada. Ela fica à frente de Kaley Cuoco, de The Big Bang Theory (CBS), com 26 milhões.

Sofia Vergara ganha mais que o dobro que seu parceiro de cena em Modern Family, enquanto Kaley Cuoco está no mesmo nível que as estrelas masculinas de The Big Bang Theory, segundo a Forbes, que colocou 10 atrizes entre os 20 melhores salários da ficção televisiva dos Estados Unidos no ano passado.

"A série continuará enquanto Ellen quiser", declarou Shonda Rhimes ao The Hollywood Reporter.

"Tenho 48 anos agora e finalmente cheguei ao ponto em que me sinto confortável pedindo o que mereço. É algo que acontece com a idade", declarou Ellen Pompeo, que assinou um contrato exclusivo com a ABC.

"Não necessariamente sou vista como uma atriz bem-sucedida, diferentemente de uma atriz de 24 anos que fez alguns grandes filmes, embora provavelmente lhe paguem muito pouco, certamente menos que seu coprotagonista masculino, e sem incentivos", acrescentou. "Se queremos falar de mudança, temos que ser parte dela."