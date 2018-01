'Eli Stone' segue 'Ally McBeal' Sem muito alarde, o canal Sony estréia nesta terça-feira, às 21 horas, a série Eli Stone. A atração merecia mais atenção da publicidade do canal, uma vez que lembra em muito o megasucesso Ally McBeal. Assim como a Ally de Calista Flockhart, o Eli de Jonny Lee Miller - até os nomes são parecidos -, é um advogado que vive em um universo todo particular. A diferença é que Ally só imaginava situações bizarras e divertidas. Já Eli vê esses absurdos de verdade. No enredo, Jonny Lee Miller - que no filme Trainspotting (Danny Boyle, 1996) deu vida ao personagem Sickboy, do escritor Irvine Welsh - é Eli Stone, que tem visões por causa de um aneurisma cerebral. Para tratar-se, ele fica entre a fé de um acunpunturista e a razão de um neurologista. O drama, porém, pára por aí, uma vez que as alucinações de Eli incluem, por exemplo, o cantor George Michael cantando o hit I Want Your Sex no meio da sala, enquanto Eli está no quarto com sua namorada, interpretada pela bela Natasha Henstridge. O elenco conta ainda com Victor Graber (de Justice e Alias). Vale a pena assistir.