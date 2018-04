Eles têm volta garantida

A ABC confirmou a renovação de algumas de suas séries top como Lost - especula-se agora se a atração de Damon Lindelof e J.J. Abrams terá seu fim no próximo ano, como anunciado há tempos.

Desperate Housewives, Grey's Anatomy, Ugly Betty, Brothers & Sisters e até Private Practice - que andou patinando em audiência - também estarão no ar em 2010. Já According to Jim e a recém-lançada e estrelada Life on Mars devem sair do ar.

Outras redes americanas já haviam anunciado as novas temporadas de algumas produções.

A NBC retomará a produção das séries Friday Night Lights e Law & Order: SVU. Já a CW garantiu as novas temporadas de 90210, One Tree Hill, Smallville, Gossip Girl e Supernatural. Algumas delas, como 90210, até estavam com a corda no pescoço...

Na HBO, Entourage, Big Love, True Blood e Em Terapia já estão com episódios a todo vapor.