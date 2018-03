Eles não estavam mortos? Os fãs pediram e eles voltaram. Pelo menos essa pode ser a história por trás da ressurreição de Tony Almeida (Carlos Bernard) na 7ª temporada de 24 Horas e de Sara Tancredi (Sarah Wayne Callies) no 4.º e último ano de Prison Break. Tony aparece já no primeiro episódio da nova fase de 24 Horas, que estreia no começo de abril na Fox. Até Jack Bauer (Kiefer Sutherland) se surpreende: "Ele está morto. Eu o vi morrer", fala Jack na 1ª hora da nova fase, quando percebe que Tony pode ser o inimigo. "Quando eu saía, as pessoas diziam que não acreditavam que eu estivesse morto e se perguntavam quando eu voltaria. Ouvi muito isso de fãs", disse Bernard em entrevista à imprensa internacional, inclusive ao Estado. "Sabia que os produtores tinham deixado a porta aberta para fazer algo do tipo, mas não achei que eles fariam, então me envolvi em outros projetos. Quando eles me chamaram, durante a 6ª temporada, fiquei surpreso." Já os roteiristas de Prison Break provavelmente não faziam ideia de que poderiam trazer Sara Tancredi de volta à vida. No 3º ano, todo mundo viu a cabeça da moça decapitada. Era Sara, certo? Errado. Os fãs fizeram campanha na web e ajudaram a personagem a voltar. "Acho que fizeram mais do que ajudar. Eles são a razão da volta", contou a Sarah, em entrevista coletiva em Los Angeles. "Foi extraordinário. Como atriz, você espera uma resposta das pessoas ao que você está fazendo, já que atuar sem plateia é apenas um ensaio. E o público se importou tanto a ponto de pentelhar as pessoas da Fox e eu consegui meu emprego de volta. É incrível!"