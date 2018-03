Eles já não são os mesmos

Eles não têm mais uma calculadora científica no bolso da camisa. Não repartem o cabelo ao meio nem são colocados na lata de lixo. Até fazem sucesso com as garotas! É, os nerds já não são mais os mesmos. Pelo menos na ficção: usam roupas descoladas, são populares e até pegam as garotas top de linha. Nos EUA, toda série tem um para chamar de seu. E por aqui também.

Malhação, Caras & Bocas, Caminho das Índias... Todas essas atrações da Globo têm o garoto que curte tecnologia, quadrinhos e afins. Mas, ei, que não se resumem a isso. "O Indra quebrou o preconceito. Ele é para cima, dança, toma sol e cuida do corpo. Antes de usar o computador sempre dá uma alongada", comenta o ator André Arteche, que faz o blogueiro da novela das 9, sempre com um notebook a tiracolo.

Indra é o mais moderno da turma. O Fernandinho (Johnny Massaro) de Malhação e o Felipe (Miguel Rômulo) de Caras & Bocas seguem mais o visual clássico. "Eu afino a voz, dou umas gaguejadas", brinca Massaro. "Quis criar o meu próprio nerd. Me inspirei nos trejeitos e atitudes de todos os personagens de The Big Bang Theory. Os óculos foram o meu toque final", conta Rômulo.

Apesar da diferença de visual, os três são sucesso entre as mulheres de suas tramas. Indra resiste bravamente aos encantos da voluptuosa Norminha (Dira Paes) e Felipe e Fernandinho namoram as mais gatas de suas novelas. Afinal, o que o nerd tem?

"Eles são bonitinhos, envergonhados e corcundas. Beleza passa!", ri Massaro. "Os nerds são os pegadores de amanhã! Eles vão montar uma empresa de algo novo e se tornarem milionários", aposta Rômulo.

O sucesso também atinge o público, é só dar uma olhada pelas comunidades do Orkut para ver a popularidade de cada um. "O nerd é o engraçadinho que conquista as pessoas pelo bom coração. Isso cria uma empatia", acredita Rômulo.

Arteche que o diga. O Indra é um cara hi-tech, que cria na internet uma gigante rede de comunicação, então veio a ideia de seu blog existir de verdade (www.blogdoindra.com.br). Ele revela que os dois mundos se confundem. "Como o personagem tem um grande contato com o público, alguns acham que ele existe mesmo e pedem conselhos! Até criamos agora o Indra Responde, onde respondo, em um vídeo, a perguntas dos leitores."

Curiosamente, o trio se revela nerd após os papeis. "Fiquei viciado em escrever no blog", admite Arteche. "Quero um PlayStation 3 e acabo de comprar um (videogame portátil) DS. É maneiríssimo!", assume o novo geek Rômulo.

COADJUVANTES

Todo telesseriado americano que se preze tem um nerd no elenco. As variações são numerosas: há o geek, que é o viciado por tecnologia, o gamer (videogames), o trekker (Jornada nas Estrelas), os RPGistas (loucos por jogos de Role Playing Games, em especial de temas medievais), o fandom, que é aquele que curte um quadrinho, programa de TV ou filme em especial. Há também os otakus, loucos pela cultura japonesa. São milhares de termos!

O nerd é carismático. Numa história de comédia, por exemplo, inspira ótimas piadas por causa de seus trejeitos. Numa trama policial ou de ficção, é aquele gênio que entende de computadores, matemática ou física, sempre em busca de um jeito de salvar (ou eliminar) o mundo.

Mas se eles sempre foram postos em um plano secundário, servindo de escada para o protagonista se destacar ainda mais, nos últimos anos isso mudou. De meros coadjuvantes, os nerds viraram estrelas e ganharam suas próprias séries. Três delas valem menção.

A comédia britânica The It Crowd mostra o dia a dia de três funcionários do departamento de TI de uma empresa. Uma vez, no meio de um incêndio, um dos rapazes chamou o Corpo de Bombeiros por e-mail! Chuck, que tem a sua 2ª temporada estreando neste domingo, 14, na Warner (19h), traz um técnico de informática que vira agente especial da noite para o dia.

A última, e mais famosa, é The Big Bang Theory, sobre a vida de dois físicos que dividem o apartamento. Tudo na história tem uma alma nerd: das camisetas de super-heróis a uma cortina de banho da Tabela Periódica. Eles vão sempre à loja de quadrinhos, adoram festas à fantasia (por que será?) e tem uma noite da semana dedicada apenas para jogar videogame.

Os diálogos, riquíssimos, em alguns momentos são muito complexos. O público parece não se importar. Em seu ano 2, Big Bang bateu recordes de audiência nos Estados Unidos, tendo picos de 13 milhões de espectadores por episódio.

