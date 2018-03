Elenco faz vídeo pedindo volta de David Lynch à 'Twin Peaks'

Nesta quarta-feira (8), quando são comemorados os exatos 25 anos de Twin Peaks, o elenco da cultuada série divulgou um vídeo na internet lamentando a saída de David Lynch da direção da 3.ª temporada da atração, prevista para ir ao ar em 2016, no Showtime.

Participam da campanha atores como Sheryl Lee, Sherilyn Lee, Mädchen Amick e James Marshall. Cada um gravou o próprio depoimento, sempre com o mote "Twin Peaks sem David Lynch é como...”.

“Twin Peaks sem David Lynch é como uma garota sem um segredo,” diz Sheryll Lee, que interpretou Laura Palmer, se referindo à vida dupla de sua personagem. Já Mädchen Amick, que, na série, fazia o papel de Shelly Johnson, que trabalhava em um café, compara: “Twin Peaks sem David Lynch é como uma garçonete sem seu uniforme.”

O diretor norte-americano David Lynch confirmou no último domingo (5), via redes sociais, sua saída do projeto que previa novos episódios da série. Sem o criador da história, não se sabe ainda se essa terceira temporada será cancelada. “Após um ano e quatro meses de negociações, deixei (o projeto) porque não foi oferecido dinheiro suficiente para fazer o script da maneira que eu sentia que ele precisa ser feito”, escreveu Lynch.

E continuou: “Nesta semana, comecei a ligar para os atores para deixá-los cientes de que eu não estaria dirigindo. Twin Peaks ainda pode estar muito vivo no Showtime. Amo o mundo de Twin Peaks e gostaria que as coisas pudessem ter funcionado de maneira diferente”.

O Showtime lamentou a declaração de Lynch por acreditar que eles estavam trabalhando para chegar a “soluções com o diretor e seus representantes em relação aos poucos pontos do acordo que ainda restavam" e disse manter a esperança de trazer os dois criadores da série, Lynch e Mark Frost, de volta à produção. "Showtime também ama o mundo de Twin Peaks.”