Elenco de 'Seinfeld' se reúne após 11 anos

Os quatro astros do famoso "programa sobre o nada" estarão juntos na nova temporada da série "Curb Your Enthusiasm", da HBO, 11 anos depois de os seus personagens serem deixados apodrecendo na cadeia.

Mas, como supõe qualquer um com um conhecimento mesmo que superficial do "ethos" antissentimental de "Seinfeld", não haverá espaço para os abraços e recordações que tantas vezes mancham tais reuniões na TV.

É na verdade uma antirreunião, com os atores Jerry Seinfeld, Julia Louis-Dreyfus, Michael Richards e Jason Alexander interpretando versões de si mesmos quando se preparam para gravar um programa especial, apesar de alguma relutância.

"Juntar? Por que não só um jantar legal?", sugere Seinfeld ao ouvir a ideia. Mas a temporada promete ser "espetacular", para usar um bordão da série.

O criador e protagonista de "Curb", Larry David, que também criou "Seinfeld" junto com Seinfeld, escalou o quarteto para até cinco dos dez episódios do seu programa na HBO. A sétima temporada estreia no domingo, e a reunião do elenco de "Seinfeld" vai sendo construída até acontecer para valer no terceiro episódio, que vai ao ar em 4 de outubro.

Como é habitual em "Curb Your Entusiasm", a vida real se mistura à ficção. A premissa é de que o personagem de David, também chamado Larry David, cede a anos de apelos por uma reunião do elenco de "Seinfeld", como pretexto para reatar com sua esposa, Cheryl (Cheryl Hines).

Ele pretende dar a Cheryl um papel de protagonista, como ex-esposa de George Costanza (Alexander), de modo que "ela me verá de um jeito totalmente diferente", diz seu personagem.

Na vida real, as pessoas com frequência pedem uma reunião de "Seinfeld", e David se separou da esposa, a ambientalista Laurie David. Mas a verossimilhança parece terminar aqui. Em teleconferência na segunda-feira, David não quis dizer se pensou em usar a reunião do elenco de "Seinfeld" para reconquistá-la.

O que ele disse é que outros integrantes de "Seinfeld" também irão aparecer, ainda que em brevíssimas participações, como é o caso do funcionário dos correios Newman (Wayne Knight), da sofredora mãe de George, Estelle Costanza (Estelle Harris), e do comediante sem graça Kenny Bania (Steve Hytner).

Outros atores convidados incluem Meg Ryan, Rosie O'Donnell, Christian Slater, Sharon Lawrence e Elisabeth Shue.

David se disse "animado" com o desenrolar da reunião. "Mas é claro que eu gostei de como foi o final de "Seinfeld'. Então talvez vocês tenham pego o cara errado", disse ele, referindo-se à conclusão da temporada de 1998, que decepcionou muitos fãs e críticos.