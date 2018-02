Elenco de 'Modern Family' faz acordo e renova contrato

O criador da série Steve Levitan disse que os seis adultos integrantes do elenco, que haviam recentemente processado a ABC, chegaram a um acordo com a 20th Century Fox Television, o estúdio que produz o programa. Um porta-voz da Fox confirmou a notícia.

"Estamos muito felizes. Mal podemos esperar para começar na segunda-feira de manhã", disse Levitan aos repórteres, em um encontro de críticos de TV em Beverly Hills.

"É uma distração que estou contente em ver terminar", acrescentou.

O seriado sobre a vida cotidiana de uma família de pais, filhos, filhas e netos vivendo em um subúrbio está entre os principais da ABC, e recebeu um prêmio Emmy --a maior honra da televisão norte-americana-- por melhor comédia no ano passado. Ela está indicada novamente este ano, e deve voltar a ser exibida a partir de 26 de setembro, nos EUA.

No início da semana, os integrantes do elenco Sofia Vergara, Eric Stonestreet, Jesse Tyler Ferguson, Julie Bowen e Ty Burrell processaram a emissora por violação de contrato, em uma ação que foi amplamente vista como uma tentativa para conseguir maiores salários em meio as renegociações de contratos.

Ed O'Neill, que interpreta o patriarca da família, depois juntou-se a seus colegas na ação.

Conforme a disputa se arrastou, um primeiro ensaio de leitura para a temporada foi cancelado.

Os integrantes do elenco desistirão do processo como parte do acordo, afirmou o porta-voz da Fox. Os temos financeiros não foram divulgados.

(Reportagem de Lisa Richwine e Bob Tourtellotte)