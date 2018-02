Elenco de 'Glee' lançará CD com músicas de Natal

O Natal já chegou na 25 de março, nas prateleiras de supermercados, lotadas de panetone, e também em Glee. O elenco da série adolescente que virou fenômeno de audiência gravou um disco especial de fim de ano que chega às lojas dos Estados Unidos em 16 de novembro.

No CD, os atores interpretam 12 canções clássicas de Natal, incluindo Jingle Bells, O Holy Night, Angels We Have Heard on High, e O Christmas Tree. Este será o quarto disco de versões lançados pela turma da série da Fox, que está na segunda temporada.

Veja a tracklist completa do álbum (Alerta de spoiler! A lista pode revelar quem é o namorado do Kurt):

1. We Need A Little Christmas (Jenna Ushkowitz, Amber Riley, Chris Colfer)

2. Deck The Rooftop (Lea Michele, Cory Monteith, Naya Rivera, Kevin McHale, Heather Morris, e Jenna Ushkowitz)

3. Merry Christmas Darling (Lea Michele)

4. Baby, It’s Cold Outside (Chris Colfer e Darren Criss)

5. The Most Wonderful Day Of The Year (Chord Overstreet, Mark Salling, Kevin McHale, Lea Michele, Chris Colfer, Jenna Ushkowitz, e Heather Morris)

6. Last Christmas (Lea Michele, Cory Monteith, Amber Riley, Kevin McHale, Mark Salling, Jenna Ushkowitz, e Chris Colfer)

7. God Rest Ye Merry Gentlemen (Lea Michele, Amber Riley, Naya Rivera, e Jenna Ushkowitz)

8. O Christmas Tree (Matthew Morrison)

9. Jingle Bells (Cory Monteith, Mark Salling, e Kevin McHale)

10. You’re a Mean One, Mr. Grinch (k.d. lang e Morrison)

11. Angels We Have Heard On High (Amber Riley)

12. O Holy Night (Lea Michele)