Eleitores comuns farão perguntas a candidatos nos debates da Band

Sandra Rosa. Na pele de Ferdinando, personagem criado no Vai Que Cola, Marcus Majella se monta de acordo com o convidado de seu talk-show, o Ferdinando Show, já no ar pelo Multishow. No dia 30, ostentando peruca e muito brilho, ele recebe o aclamado Sidney Magal.

Prevista para março, ainda durante a RioContentMarket, a FOX Play na NET ainda é um ensaio. A maior operadora de TV paga continua a negociar com a programadora a chegada de sua plataforma de vídeo sob demanda aos assinantes.

Para entregar a FOX Play aos seus assinantes, a NET quer que a FOX abra mais conteúdo de sua programação no NOW, a plataforma sob demanda da própria NET. Tem faltado acordo nesse ponto.

Por falar em vídeo sob demanda, o Discovery Kids lança hoje, no Discovery Kids Play, a série inédita Floogals, título que só chegará ao canal linear no dia 11 de julho. A produção mistura animação e live-action, acompanhando alienígenas fofos que se infiltram em um lar de família terráquea para descobrir como vivem os humanos.

E, no embalo das férias, o Discovery Kids põe no ar novos episódios da Peppa, a partir do dia 4.

Matheus Nachtergaele estará no Centro Cultural Sesc Paraty, na Flip, para lançar seu livro, Textos e Poemas de Maria Cecília Nachtergaele, que inspirou o espetáculo Processo de Conscerto do Desejo.

Loas ao ‘Profissão Repórter’, capaz de abordar temas que o telejornalismo, em geral, finge não ver. O programa de hoje viaja o País em busca de histórias sobre os impactos na vida de quem assume a homossexualidade.

O assunto vem à tona dez dias após o ataque que deixou 50 mortos em boate gay, em Orlando.

O ‘SuperStar’ encerra sua 3ª edição neste fim de semana, tendo feito, até aqui, saldo de audiência de 13 pontos, 18% a mais que o período equivalente da última edição, segundo dados do Painel Nacional de TV (PNT) do Kantar Ibope.

Em São Paulo, a média parcial é de 11 pontos (22% a mais que o parcial de 2015). No Rio, o placar se mantém em 14 pontos.

2,2 milhões

e telespectadores por minuto conectaram a TV paga no Brasil, em média, no 1º trimestre do ano, um recorde de audiência, apesar da queda entre o número de assinantes

“Luciana, esses 10 anos com você, meu amor, não parecem 10 anos, parecem só 10 minutos. Dez minutos embaixo d’água” Marcelo Carvalho A LUCIANA GIMENEZ