Ele será motivo de piada

Laurence Fishburne descobriu, na imprensa, que poderia ganhar o papel do dr. Langston, em CSI. "Foi surpresa, pois me mostraram um jornal com os atores cotados para a série e meu nome estava lá, com o de John Malkovich e nem sabia", fala o ator, que não é espectador fiel de TV, mas assistia a episódios de CSI, como o dirigido por Quentin Tarantino, no fim do 5º ano. Fishburne aceitou o convite porque ficou "impressionado" com o roteiro e confia em William Petersen, que conhece há tempos. "Só poderia ser um bom trabalho", diz. O personagem de Fishburne, dr. Langston, será um CSI nível 1. "Vou estar no pé da piada. Não serei o cara que faz a piada, mas o motivo da piada", brinca. A vida de dr. Langston será mistério na trama. "Acho que ele tem um filho, mas nem sabe disso ainda."