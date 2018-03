Ele quer viver Grace Kelly Quem nasceu até os anos 70 deve se lembrar da novela Um Sonho a Mais (1985), que, além da abertura ao som de Whisky à Go-Go, trazia homens interpretando mulheres, no mínimo, inusitadas. Entre os cinco personagens de Ney Latorraca, a secretária namoradeira, Anabela Freire, fez história e quase enlouqueceu o ator, que mergulhou no universo feminino e passou por todas as maravilhas e agruras da vida de uma (quase) mulher. O que mais te incomoda na caracterização de um personagem feminino? Além do salto, da postura, porque mulher não senta de perna aberta, uma coisa violenta são os brincos de pressão. É de enlouquecer! Se hoje fizesse de novo, usaria orelhas furadas. O nível de exigência sobre um personagem feminino também é maior. Eu tinha de ser magro, porque Anabela era muito elegante. Ficava louco para chegar em casa e ficar descalço. E ir ao banheiro? Usava meia-calça cor-da-pele, porque não quis depilar, e, por cima, mais uma meia de seda, porque o forte da Anabela eram as pernas, que paravam a festa de tão lindas. Em cima disso tinha um maiô com os seios, que me apertava a barriga. Aprendi a segurar (o xixi), o que foi péssimo. Quanto tempo demorava para se caracterizar? Mais de duas horas para me montar e duas para desmontar. Morei na Globo (risos). O que aprendeu sobre o universo feminino? Vi que pirei quando percebi que chegava mais cedo para pegar tudo - bijuterias, roupas, sapatos - da Silvia Bandeira, que servia para mim. Quando ela chegava, ficava com o pior de tudo. Até eu aprovar a roupa de casamento da Anabela, demorou mais de uma semana. Falava: 'Tem ponta aqui. Está pobre esse vestido'. Enlouqueci. Mas penso que você tem de fazer pra valer, não pode debochar, senão, o personagem vira caricatura. Ai, tem uma cena no dia do casamento da Anabela, em que Suzana Vieira e Maitê Proença olham para mim e falam: 'Linda!' E aceitei aquilo. Loucura total. Se inspirou em alguém para viver a Anabela? Sabe o filme Tootsie, com o Dustin Hoffman? Pensei em fazer uma Tootsie mais brasileira, mais ensolarada. Que mulher você ainda gostaria de viver? Queria fazer a vida da Grace Kelly, com direito a casamento e tudo.