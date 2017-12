Eldorado chega a Curitiba A Eldorado está pondo em prática seu plano de ampliação. A rádio acaba de chegar a Curitiba, no Sul, onde será transmitida pela Clube B2 AM. Em breve estará também no Rio de Janeiro e em Brasília, onde negocia com rádios locais. A emissora, que já disponibiliza parte de seu conteúdo no site (www.radioeldorado.com. br), pretende conquistar ouvintes por todo o País, utilizando ainda a transmissão via celular.