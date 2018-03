Elas são sucesso na TV aberta

Grey?s Anatomy estreou há duas semanas no SBT. Vai ao ar às quintas-feiras, após Pantanal, por volta das 23h30. Na primeira exibição, a série alcançou 10 pontos de média de audiência. Essa marca é cerca de 2 pontos maior do que a alcançada por outros programas do SBT exibidos no mesmo horário durante a semana. O SBT Realidade, por exemplo, na segunda-feira passada, teve 7 pontos. Já Ugly Betty chegou a marcar 9 pontos em sua estréia, também na semana retrasada, quarta-feira. Ugly Betty vai ao ar mais cedo, às 22h30, por causa da transmissão do futebol na Globo. As duas série entraram em cartaz sem tradução de seus títulos, coisa rara na emissora de Silvio Santos, que chama My Wife and Kids de Eu, a Patroa e as Crianças e Men in Trees de Homens às Pencas. Talvez Silvio não tenha usado o Betty, a Feia porque a novela original colombiana foi sucesso na RedeTV!. Mas não há explicação para não traduzir Grey?s Anatomy. Na Espanha, a série virou Anatomia de Grey. O SBT poderia criar nesse horário, após Pantanal, uma faixa de séries para aproveitar boas atrações que ficam perdidas na madrugada, entre elas, Cold Case, Without a Trace e The Closer. Já na Record, A Mulher Biônica não estreou bem. No domingo passado, deu 5 pontos de média. Número bem distante do ibope arrecadado por House e CSI. Na semana retrasada, House (quinta-feira) e CSI (sexta-feira) conquistaram 11 pontos de média. As duas foram líderes de audiência no horário, à meia-noite.