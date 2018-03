Elas estão sob ameaça de extinção Segundo informações do site E! Online, as séries que estão no ar no Brasil e podem ser canceladas nessa temporada nos EUA são: Chuck, Everybody Hates Chris, The Game, Life, Privileged, Reaper, Terminator, The Unit e Worst Week. Já a boa Lie To Me, com Tim Roth, que deve entrar na Fox em breve, também está com a corda no pescoço, mas deve continuar respirando, assim como Cold Case (foto) e Without a Trace, da Warner.