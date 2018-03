Ela voltará a ver gente morta

A 3ª temporada de Ghost Whisperer foi a mais "dark" de todas e esclareceu as questões sobre o passado de Melinda Gordon, personagem de Jennifer Love-Hewitt. Depois de descobrir que seu verdadeiro pai foi morto por seu pai de criação, Melinda se reconciliou com sua mãe que, pela primeira vez, conversou com um fantasma. A temporada, porém, terminou com uma grande bomba: por que seis pessoas estão na rua e há apenas cinco sombras? Alguém vai morrer? Alguém já está morto? Hein? A resposta está prestes a chegar ao público, uma vez que a Sony estréia a 4ª temporada de Ghost Whisperer nesta quinta-feira, às 22 horas. Em Firestarter, episódio que abre o novo ano, Melinda terá um companheiro que também vê gente morta, um jovem professor de psicologia chamado Eli James, interpretado por Jamie Kennedy - sim, aquele comediante do The Jamie Kennedy Experiment. Melinda conhecerá Eli depois que Jim (David Conrad) salva a vida do terapeuta no primeiro de uma sucessão de incêndios na cidade. O ator chega à série para reforçar o elenco, que perderá o professor Payne (Jay Mohr), já no primeiro episódio. O personagem, porém, promete a Melinda que vai voltar.